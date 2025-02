Iodonna.it - BAFTA 2025, i look più belli sul Red Carpet

Londra, Royal Festival Hall. Un tappeto rosso che si trasforma in passerella, dove il cinema incontra la moda in una celebrazione di eleganza e stile. Inon sono solo una delle serate più prestigiose del panorama cinematografico internazionale, ma anche un appuntamento imperdibile per chi ama il glamour e le tendenze Couture. Gli attori e le attrici più acclamati del momento, non solo britannici, hanno sfilato davanti ai flash dei fotografi sfoggiando creazioni uniche nel proprio genere. Sul Redi grandi nomi del momento, da Demi Moore a Timothée Chalamet, Cynthia Erivo, Zoe Saldaña e Mikey Madison. Sirena, tutta d’oro, eterea: ipiù iconici di Beyoncé ai Grammy X Nonostante l’assenza di Kate Middleton, molto attesa dal publico britannico, non sono mancati grandi momenti di stile.