Lettera43.it - Bafta 2025, Conclave miglior film: tutti i vincitori

è ilper iAwards. Il thriller ambientato in Vaticano e diretto da Edward Berger si è aggiudicato quattro riconoscimenti, alla pari di The Brutalist di Brady Corbet, incentrato su un architetto ebreo ungherese che si trasferisce negli Stati Uniti dopo la Seconda guerra mondiale. Due invece i premi per Emilia Pérez di Jacques Audiard, al centro delle polemiche dopo il caos che ha travolto l’attrice protagonista Karla Sofía Gascón che non era presente alla cerimonia della Royal Festival Hall di Londra. Niente da fare per Isabella Rossellini, battuta fra lei interpreti non protagoniste, e sorprendentemente a mani vuote A Complete Unknown su Bob Dylan con Timothée Chalamet nonostante le sei nomination.Adrien Brody premiato comeattore protagonista (Getty Images).