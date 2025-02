Universalmovies.it - BAFTA 2025 | A Conclave il Miglior Film, ecco i vincitori

Questa sera sono stati assegnati iAwards, gli ambiti premi cinematografici assegnati dalla British Academy.Forte delle sue 12 nomination, ilha vinto il premio principale della serata “Best”, ma anche altri tre premi, tra cui laSceneggiatura Adattata. 4 premi sono andati anche a The Brutalist, tra cuiRegia a Brady Corbet eAttore Protagonista a Adrien Brody, oramai sempre più lanciato verso il premio attoriale agli Oscar.Il tanto chiacchierato Emilia Perez (ben 11 nomination) ha portato a casa solo 2 premi, così come A Real Pain. Delusione, infine, per A Complete Unknown, uscito a mani vuote dalla serata nonostante le 6 nomination ottenute.BESTLEADING ACTRESSMIKEY MADISON AnoraLEADING ACTORADRIEN BRODY The BrutalistEE RISING STAR AWARD (voted for by the public)DAVID JONSSONDIRECTORTHE BRUTALIST Brady CorbetMAKE UP & HAIRTHE SUBSTANCE Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Frédérique Arguello, Marilyne ScarselliCOSTUME DESIGNWICKED Paul TazewellOUTSTANDING BRITISHEdward Berger, Tessa Ross, Juliette Howell, Michael A.