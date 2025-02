Azione Calenda proclamato segretario con l’858% dei voti

Lopinionista.it - Azione, Calenda proclamato segretario con l’85,8% dei voti

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – La commissione congressuale di, verificati i risultati delle votazioni nel congresso di, hal’elezione anazionale di Carlo(foto) con l’85,8% dei, mentre Giulia Pastorella ha ottenuto il 14,2%. Hanno partecipato al voto circa 13.700 iscritti.“Innanzitutto complimenti non rituali a Giulia Pastorella per il risultato ottenuto con una battaglia congressuale coraggiosa. Grazie a tutti i militanti e candidati che si sono spesi. Fare i congressi e’ un esercizio complicato ma necessario. Adesso al lavoro insieme per far crescere il partito”, scrive su X il.L'articolocon l’85,8% deiL'Opinionista.