Serieanews.com - Avversarie in campo e sul mercato: 4 obiettivi (più uno) in comune fra Juve e Inter

Leggi su Serieanews.com

Dopo la battaglia dello Stadium ci sarà un replay dianche sul: da Donnarumma a David, vediamo gliinfra le due squadreine sul: 4(più uno) infra(Foto: LaPresse) – serieanews.comIl derby d’Italia è sempre il derby d’Italia, anche quando non ci si gioca lo scudetto. Non importa se stanno lottando perdiversi:ntus eci tengono sempre a dimostrare chi è più forte. E questa eterna rivalità non si limita al: si allarga anche al, dove le due squadre si ritrovano spesso a corteggiare gli stessi, con trattative che assumono subito il sapore della sfida.Giuntoli e Ausilio stanno già affinando le loro strategie in vista della prossima estate, e c’è più di un nome su cui potrebbero incrociare le spade.