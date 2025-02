Gamerbrain.net - Avowed: Guida agli oggetti per il potenziamento

All’inizio della tua avventura in, il tutorial ti introdurràdi, fondamentali per migliorare il tuo equipaggiamento. Inizialmente, questipotrebbero sembrare poco utili, poiché continuerai a cambiare armi e a sperimentare diverse configurazioni. Tuttavia, nella fase avanzata del gioco, sarà essenziale raccogliere e utilizzare regolarmente questi materiali per potenziare il tuo equipaggiamento preferito.Tipologie didiIl sistema diinnon è eccessivamente complesso, ma richiede una certa strategia. Esistono diversi tipi di materiali di, ciascuno necessario per migliorare un determinato tipo di equipaggiamento.ErbeSono glidipiù ricercati, indipendentemente dal livello dell’equipaggiamento.