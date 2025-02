Movieplayer.it - Avengers Doomsday, colpo di scena: anticipati i piani per lo Spider-Man di Tom Holland?

Gli sviluppi futuri incentrati sul personaggio di Tompotrebbero aver subito un'accelerata in vista del prossimo crossover sui Vendicatori Sappiamo che le riprese diinizieranno nei prossimi due mesi, ma ora sembra che la tabella di marcia subirà un leggero ritardo. Secondo lo scooper Daniel Richtman, le macchine da presa non inizieranno a girare prima di aprile (in precedenza era stato riferito che la produzione sarebbe iniziata a marzo). Perché questo cambiamento? A quanto pare, la sceneggiatura non sarebbe ancora stata completata. Tuttavia, questo non è motivo di preoccupazione, soprattutto perché molti film dei Marvel Studios vengono scritti a riprese in corso, a volte con effetti positivi, a volte negativi. Lo sceneggiatore di: Infinity War e .