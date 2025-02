Anteprima24.it - Avellino si mobilita: il corteo dei trattori al centro della protesta per salvare l’agricoltura

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comitato Agricoltori Avellinesi media valle del Sabato ha organizzato per il 23 febbraio 2025 una grandezione cittadina per riportare l’attenzione sulla crisi che sta colpendo agricoltori, allevatori e pescatori. L’evento avrà inizio alle 16:00 con il raduno deipresso il Piazzale degli Irpini, simboloresistenza del mondo agricolo.Da lì, i mezzi agricoli attraverseranno il cuore di, in una manifestazione visibile e d’impatto che intende dare voce a chi ogni giorno lavora per garantire cibo sano e sostenibile. Ilraggiungerà Piazza Kennedy, dove si uniranno i sindaci dei comuni limitrofi, per poi proseguire verso Piazza Libertà, dove si terrà un convegno pubblico sui temi dele del diritto dei cittadini a un’alimentazione sicura e accessibile.