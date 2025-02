Quifinanza.it - AV Salerno-Reggio Calabria: tempi, costi e benefici dell’opera attesa da decenni

L’alta velocità sulla trattaè, di fatto, un’infrastrutturada, destinata a rivoluzionare i collegamenti ferroviari nel Mezzogiorno. Il progetto, annunciato nel 2021, parte di un più ampio piano di potenziamento della rete ferroviaria italiana e promette di ridurre significativamente idi percorrenza, migliorare la connettività tra Nord e Sud e favorire lo sviluppo economico del territorio.Tuttavia, l’opera presenta anche sfide legate aie aidi realizzazione.L’inizio dei lavori per alta velocità: Avanzamento lavoriAnnunciata nel 2021, l’Alta Velocità sulla trattasta prendendo forma, con un cronoprogramma che ha visto l’avvio ufficiale dei lavori nel 2023. Il progetto, inserito tra le infrastrutture strategiche per il potenziamento della rete ferroviaria italiana, è in corso di realizzazione.