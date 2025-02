Udine20.it - Autostrade Alto Adriatico: terza corsia A4 infortuni sul lavoro vicini allo zero

Mediamente ogni giorno sui cantieri per la realizzazione delladell’autostrada A4 (Venezia-Trieste) del Commissario per l’emergenza, gestiti da, lavorano circa 300 tra tecnici e operai e sono circa 250 i mezzi d’opera in azione. Un cantiere che non conosce soste, dove gli interventi non solo per l’allargamento dell’asse autostradale ma anche per il rifacimento di cavalcavia, ponti, sottopassi vengono svolti anche negli orari notturni nei fine settimana. Solo nel 2024 sono stati 78 mila gli uomini/giorno (unità di misura che moltiplica il personale sul cantiere ai giorni ditotali durante l’anno) impiegati nelle diverse attività. A fronte di questo dato, sempre lo scorso anno si è registrato un soloo per complessivi 20 giorni di prognosi il che porta ad un’incidenza deglisugli uomini/ giorno dello 0,03%.