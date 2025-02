Abruzzo24ore.tv - Autostrada A14: chiusure notturne tra Atri Pineto e Pescara Nord

Teramo - Interventi di manutenzione nelle gallerie Colle Pino, Solagne e Fonte da Capo comporteranno la chiusura notturna del tratto. Sull'A14, per consentire attività di ispezione e manutenzione degli impianti nelle gallerie Colle Pino, Solagne e Fonte da Capo, il tratto compreso traCittà Sant'Angelo sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 22:00 di mercoledì 19 febbraio alle 6:00 di giovedì 20 febbraio. Durante questo intervallo, gli automobilisti dovranno utilizzare percorsi alternativi. Si consiglia di uscire aCittà Sant'Angelo per chi viaggia in direzione sud e aper chi procede verso, seguendo poi la viabilità ordinaria fino a rientrare inattraverso le stazioni disponibili. Questi interventi sono fondamentali per garantire la sicurezza e l'efficienza delle infrastruttureli, assicurando agli utenti una circolazione più fluida e sicura.