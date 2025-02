Thesocialpost.it - Auto sbanda e travolge una bimba di soli 10 anni: il dramma sotto gli occhi del papà e del fratellino

Si è fattotico il bilancio dell’incidente andato in scena nelle scorse ore a Creazzo, nel Vicentino: unadi10è stata travolta mentre stava passeggiando cole il. Laè ancora in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Vicenza. Leggi anche: Camilla Sanvoisin e l’ultimo messaggio al: “Era un sogno premonitore”Dopo l’incidente, l’mobilista, un vicentino di 50alla guida della Hyundai Tucson, è statoposto all’alcoltest da cui è emerso che era al volante con un elevato tasso alcolemico. I carabinieri della compagnia di Valdagno, che hanno svolto le indagini, hanno informato la Procura di Vicenza che ora aprirà un’inchiesta per fare piena chiarezza sulla vicenda. Lo scontro è stato terribile e la bambina è stata travolta dalla vettura.