Aumento biglietti bus a Bologna il sindaco Lepore | Voglio portare risorse sui residenti

, 17 febbraio 2025 – La manovra per i trasporti a– quella che tra le prime cose vedrà undeidelle corse ma anche dei ticket di sosta – è stata varata, ma i dettagli arriveranno oggi in consiglio comunale. Intanto, ilMatteoha fatto sapere di voler “aumentare la qualità del servizio" del trasporto pubblico. Come? "Gestendo i disagi dei cantieri”, ma vorrebbe anche “aumentare i chilometri nella città metropolitana, completare due linee di tram, fare la terza nel prossimo mandato, tre linee di metrobus e continuare ad aumentare il servizio ferroviario metropolitano". Il primo cittadino sembra puntare tutto sul fatto che tra qualche anno il trasporto pubblico bolognese cambierà radicalmente. "Abbiamo dimostrato – ha poi proseguito – grazie a un accordo con la Regione, che ci ha dato 12 milioni di euro all'anno, che se si aumentano i chilometri del servizio ferroviario metropolitano aumentano anche i passeggeri: abbiamo avuto 5 milioni di viaggi in più.