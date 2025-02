Panorama.it - Attraverso l’IA le password si aggiorneranno automaticamente

Quante volte ci siamo trovati davanti alla schermata di accesso ad un nostro qualsiasi account un messaggio tipo “La tuasta per scadere” oppure “È richiesto l’aggiornamento della”, soprattutto nei casi dicompromesse, con i soliti problemi relativi alla sicurezza della nuova parola d’ordine che si vuole utilizzare. Per non parlare poi del fatto di dover utilizzare lettere maiuscole e minuscole, numeri, caratteri particolari, con una lunghezza minima di 8 e massimo di 16 caratteri. Insomma, a volte scegliere una nuova, soprattutto per chi è carente in inventiva, può essere davvero una scocciatura. A breve probabilmente non avremo più nessun problema di questo tipo. Come? Semplice, grazie all’intelligenza artificiale. Si, perché Google ha avviato la sperimentazione di una nuova funzionalità del suo browser Chrome.