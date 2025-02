Perugiatoday.it - Atti falsi e dichiarazioni mendaci per reimmatricolare la moto d'epoca rubata: in tre davanti al giudice

Leggi su Perugiatoday.it

Un giro di carte false efraudolente per far sparire dalla circolazione unad’, reimmatricolarla e rimetterla sul mercato come “pulita”.In tre sono finitialdel Tribunale penale di Perugia per ricettazione,tà ideologica commessa dal.