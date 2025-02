Attenzione faccio l’appello Grande Fratello Shaila rompe il silenzio e scoppia la polemica

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Questo è vietato, non lo possono fare”. Tensione alle stelle dentro la casa delin vista della nuova eliminazione di questa sera. Durante la puntata, infatti, Alfonso Signorini leggerà il nome del concorrente che dovrà lasciare definitivamente il reality. La sfida è serrata, almeno stando ai sondaggi. In nomination ci sono sei big di questa edizione: Alfonso,, Chiara, Giglio, Iago e Amanda. Il risultato sarà più importante che mai, anche perché la casa, in questo momento, è divisa in due fazioni: una capeggiata da Lorenzo Spolverato eGatta e l’altra dalla coppia Helena Prestes-Javier Martinez. L’uscita di un concorrente piuttosto che di un altro potrebbe cambiare in modo determinante l’andamento del gioco e influenzare le prossime nomination, che decideranno i futuri finalisti.