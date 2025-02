Chiccheinformatiche.com - Attenzione a 89342264, occhio a questo numero: ecco perché

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Negli ultimi mesi, molte persone hanno segnalato di essere state contattate tramite SMS o telefonate sospette riguardanti la loro tessera sanitaria.tipo di frode ha lo scopo di estorcere denaro o raccogliere informazioni personali per utilizzi illeciti. Inarticolo vedremo come funziona questa truffa, come riconoscerla e cosa fare per proteggersi.Come Funziona la Truffa del?Il modus operandi dei truffatori è sempre simile:Ricezione di un SMS sospetto – Il messaggio proviene spesso da unsconosciuto (es. 3513309382) e invita a contattare una pagamento (es.) per chiarimenti sulla scadenza della tessera sanitaria.Telefonata con un operatore umano – Se si chiama ilindicato, risponde un operatore (spesso in italiano fluente) che comunica all’utente che la sua tessera sanitaria sta per scadere e che è necessario sostituirla.