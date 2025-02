Gamberorosso.it - Attenti: il ricatto dell'overtourism e lo snaturamento delle tavole storiche portano solo mediocrità

Passeggiata domenicale nel centro di Roma. È strapieno di turisti: non è una notizia, ma questa volta mi concentro per deformazione professionale sui locali che conosco, e che vedo trasfigurati. Le insegne, a parte le catene da tiktoker, sono in gran parte ancora quelle, a Roma non è (ancora) partita la pulizia etnica dei negozi e dei locali storici a colpi di aumenti dei canoni d’affitto, ma moltissime sono state colpite dalla xylella, una "romanella" trendy e prezzi altiDa cosa si riconosce l’insidiosa malattia? Innanzitutto dalle file, così grottescamente lunghe da essere più consone a un pellegrinaggio nella celletta di Padre Pio a San Giovanni Rotondo che all’acquisto di un rettangolo di pizza rossa. Poi dall’ingentilimento – non ristrutturazione – più una pittata di bianco che questi locali, brucati dalle mandrie di turisti a caccia di pittoresco, sentono di dover dare per accogliere come si deve i nuovi padronie città d’arte, i turisti internazionali.