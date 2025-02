Ilfattoquotidiano.it - Attacco informatico di hacker filorussi a diversi siti italiani. Ritorsione dopo le parole di Sergio Mattarella sulla Russia

Il gruppo diNoName057(16) ha condotto una serie di attacchi DDoS (distributed denial of service, ovvero quando un sito viene sommerso da una quantità di richieste di accesso che ne compromettono l’operatività, ndr) contro iweb di soggetti. Colpitidel settori trasporti come gli aeroporti di Linate e Malpensa, l’ Autorità trasporti, i porti di Taranto e Trieste, e finanziari (Intesa SanPaolo).Al momento non risultano comunque impatti effettivi sui servizi erogati. Nella rivendicazione il gruppo NoName cita le dichiarazioni del presidente, definito “russofobo”,e il Terzo Reich. L’Agenzia nazionale per la cybersicurezza ha avviato l’opera di supporto e mitigazione alle prime avvisaglie delle azioni. Gli accertamenti saranno effettuati dagli specialisti del Cnaipic della polizia Postale.