Attacco hacker contro banche e aeroporti i filorussi di NoName05716 citano Mattarella

Quifinanza.it - Attacco hacker contro banche e aeroporti, i filorussi di NoName057(16) citano Mattarella

Glidel gruppo NoName057(16) sono tornati ad attaccare siti web italiani in risposta alle recenti dichiarazioni del presidente della Repubblica Sergio, che in un discorso all’Università di Marsiglia della scorsa settimana aveva paragonato la Russia al Terzo Reich per via del suoall’Ucraina.Ad essere colpiti, tra gli altri, i siti deglidi Linate e Malpensa, dell’Autorità portuale di Taranto e Trieste e la banca Intesa San Paolo. Al momento non risultano conseguenze gravi sui servizi erogati. I siti presi di mira sono una ventina, e sono gli stessi dell’ultimodi gennaio. A differenza di quanto avvenuto in precedenza, i danni ai siti aeroportuali sono inferiori.l’ItaliaPrima era arrivata la minaccia generica della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che aveva promesso che le parole di Matterella non sarebbero rimaste “senza conseguenze”.