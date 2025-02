Lapresse.it - Attacco hacker all’Italia: come funziona il Ddos

Diversi siti istituzionali italiani, alcune banche e aziende sono finiti nel mirino di un gruppofilorusso che ha ‘sferrato’ un. Rivendicato dal gruppofilorusso NoName057, l’– spiegano – è la conseguenza delle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.operano gliDi cosa si tratta? In sostanza, ilè un tipo diinformatico che tenta di rendere non disponibile un sito web o una risorsa di rete sovraccaricandoli con traffico dannoso e rendendoli di conseguenza inutilizzabili.L’acronimo sta per ‘Distributed Denial-of-Service’: glisovraccaricano il sito preso di mira con traffico Internet indesiderato, impedendo a quello normale di giungere alla destinazione prevista.L’obiettivo è ingolfare i siti, prendendo di mira server, reti di distribuzione o data center che vengono inondati di false richieste di accesso, a cui non riescono a far fronte.