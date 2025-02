Dayitalianews.com - Attacchi hacker all’Italia: cyber filorussi colpiscono siti di trasporti e banche

Questa mattina, il collettivo diNoName057(16) ha lanciato una nuova ondata diDDoS (Distributed Denial of Service) prendendo di mira diversiweb italiani. Tra gli obiettivi figurano infrastrutture del settore dei, come gli aeroporti di Linate e Malpensa, l’Autorità deie i porti di Taranto e Trieste, oltre a istituti finanziari, tra cui Intesa Sanpaolo.Al momento non risultano impatti effettivi sui servizi erogati.L’Agenzia per lasicurezza nazionale ha avviato l’opera di supporto e mitigazione alle prime avvisaglie delle azioni. Nella rivendicazione i NoName citano le dichiarazioni del presidente Sergio Mattarella, definito “russofobo’, sulla Russia e il Terzo Reich.Immagine di repertorio.L'articolodiproviene da Dayitalianews.