Oasport.it - ATP Doha 2025: debutto ok per Alcaraz e Draper, Lehecka elimina Dimitrov

Si aprono le danze all’ATP 500 di, che parte con l’inserimento di alcuni dei big nel programma del lunedì. Tra questi un Carlosin buona forma: il murciano schiva un potenziale ostacolo non da poco, il croato Marin Cilic, e per lui è secondo turno.Già definiti un paio di confronti di secondo turno, tutti nella parte alta. Il colpo di maggior prestigio, nel match peraltro di qualità complessiva più alta assieme ad-Cilic, è di Jiri, che sconfigge con un doppio 6-4 Grigore interrompe subito la settimana del bulgaro. Per il ceco ci sarà Fabian Marozsan: 7-5 6-3 per l’ungherese sulla wild card tunisina Aziz Dougaz.Anche per Jackesordio di successo: 6-2 7-6(4) per il britannico sull’australiano Alexei Popyrin. E per lui ci sarà ancora una quota aussie al secondo turno, rappresentata da Christopher O’Connell, vittorioso nel match più lottato di giornata con il libanese Hady Habib in due tie-break.