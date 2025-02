Oasport.it - Atletica, Stefano Mei: “Le vittorie di Torun rispondono alle polemiche: guidiamo lo sport italiano da 4 anni”

Leggi su Oasport.it

L’Italia ha fatto la voce grossa a(Polonia), dove è andata in scena la penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dial coperto). Mattia Furlani si è imposto nel salto in lungo con un superlativo balzo da 8.37 metri (miglior prestazione mondiale stagionale), Zaynab Dosso ha dettato legge sui 60 metri (7.05, secondo crono mondiale dell’anno), Leonardo Fabbri ha giganteggiato nel getto del peso (21.62 metri) e Catalin Tecuceanu ha firmato la volata sugli 800 metri.Mei, Presidente della FIDAL, si era espresso nelle ultime ore riguardo al presunto spionaggio ai ddi Marcell Jacobs in cui sarebbe coinvolto Giacomo Tortu, fratello maggiore di Filippo. Inevitabile pensare che questa vicenda possa destabilizzare i due Campioni Olimpici della 4×100 a Tokyo 2020, in vista delle World Relays di maggio che qualificheranno ai Mondiali di settembre proprio nella capitale giapponese.