Rompipallone.it - Atalanta, le condizioni di Hien e Lookman: le parole nette di Gasperini

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 17 Febbraio 2025 21:32 di redazioneDea alle prese con gli infortuni prima di un filotto di partite tutt’altro che agevoli tra Europa e Serie AL’ha iniziato male il suo 2025, soprattuto se si considera la forza della squadra. Il dato più clamoroso riguarda le ultime 10 partite di Serie A che hanno visto la Dea ottenere solo 17 punti, per farci un’idea l’sarebbe settima in classifica considerando questa statistica.L’anno nuovo inoltre ha visto la squadra diperdere la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter e anche l’andata del playoff di Champions League contro il Club Brugge, terminata 2-1 con il rigore molto dubbio per usare un eufemismo assegnato (e segnato) dai belgi in pieno recupero.Emergenza infortuni: ecco come stanno i due bigsi trova ora alle porte di un periodo complicatissimo con il ritorno contro il Brugge in primis, seguito dai match di campionato contro Empoli, Venezia ma sopratutto Juventus e Inter in rapida successione.