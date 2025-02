Sololaroma.it - Atalanta-Club Brugge, il pronostico: fiducia alla Dea, tra combo e gol dell’ex

Un’altra giornata di Serie A sta per andare in archivio, con Genoa-Venezia che chiuderà il 25° turno e lascerà poi spazio alle coppe europee, giunte alle gare di ritorno dei play-off che definiranno il tabellone degli ottavi di finale. Occhi sulle italiane in Champions, con martedì 18 febbraio che vedrà, oltre a Milan-Feyenoord, l’cercare la rimonta contro il, alle 21:00 al Gewiss Stadium. Servirà tutta la spinta del pubblico bergamasco per ribaltare il 2-1 maturato in Belgio, soprattutto a causa del rigore scandaloso fischiato nei minuti di recupero della gara.Senza dubbio non il periodo più semplice per la Dea a livello di risultati, se pensiamo che le ultime 6 partite giocate hanno regalato solo 1 vittoria, lo 0-5 di Verona, le sconfitte controin Champions League e Bologna in Coppa Italia, costata l’eliminazione dcompetizione, e i pareggi con Barcellona, Torino e Cagliari.