Lanazione.it - Associazione Archeosofica, "Misteri: un ponte tra il passato e il presente"

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 17 febbraio 2025 – All’interno del ciclo di conferenze dal titolo “Frammenti di una tradizione sapienziale”, organizzato dallanella sua sede di Arezzo, in via Alessandro Dal Borro 58, zona Pescaiola, sabato prossimo, 22 febbraio, sarà affrontato un argomento davvero interessante: quello degli antichi “”. Sin dai tempi più remoti l’uomo e la donna delle antiche civiltà, e in ogni parte del mondo, si sono posti interrogativi sulla loro esistenza terrena e su quella nell’Aldilà, ed hanno ricercato la via per raggiungere l’immortalità e affrancarsi così dalla ruota del divenire. Le prove a cui venivano sottoposti per raggiungere questo scopo erano chiamati Piccoli e Grandie ad esse fanno riferimento numerosi grandi autori come Plutarco, Platone, Pitagora, Clemente Alessandrino e tanti altri.