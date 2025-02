Leggioggi.it - Assegno unico per figli disabili: importi 2025, regole, maggiorazioni

Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 numero 230 ha introdotto dal 1° marzo 2022 l’Universale (AUU) quale misura destinata a riordinare, semplificare e potenziare le prestazioni economiche a sostegno dei nuclei familiari cona carico.L’AUU, previa domanda all’INPS, è riconosciuto in dodici quote mensili da marzo a febbraio dell’anno successivo, a quanti esercitano la responsabilità genitoriale e, essendo qualificata come misura universalistica, la stessa spetta a prescindere dalla condizione lavorativa del beneficiario e anche in assenza di ISEE (sebbene in questo spetta non l’calcolato in virtù dell’effettiva situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare ma secondo gliminimi previsti dalla normativa). Nell’ottica di sostenere economicamente i nuclei cona carico il sussidio è dovuto: per ognio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a partire dal settimo mese di gravidanza;per ciascuno maggiorenne a carico fino al compimento dei ventuno anni di età (a patto che sussistano le condizioni personali e / o professionali richieste dalla normativa);per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto contà grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, numero 104;per ciascuno contà a carico, senza limiti di età.