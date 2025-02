Quifinanza.it - Assegno unico di febbraio 2025, quando avviene l’accredito e tutti gli aumenti

I pagamenti dell’per il mese didovrebbero partire oggi, lunedì 17della prestazione, come di consueto,dopo la metà del mese: chi ha presentato regolarmente la domanda riceverà l’importo tra il 17 e il 19, mentre coloro che hanno inviato una nuova richiesta o aggiornato l’Isee potrebbero ricevere il pagamento entro il 28.Come cambia l’Proprio l’Isee merita particolare attenzione:è l’ultimo mese in cui si applicano i parametri del 2024 per il calcolo dell’. Per aggiornare la propria situazione reddituale, i beneficiari devono trasmettere all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) entro il 28. In assenza di questo aggiornamento, a partire dal 1° marzo verrà erogato l’importo minimo di circa 57 euro.