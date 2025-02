Ilgiorno.it - Assalto al distributore di Cava Manara: tagliata con flessibile la colonnina self-service

(Pavia), 17 febbraio 2025 -notturno aldi carburanti Eni sull'ex Statale 35 "dei Giovi" averso Mezzana Corti. Erano le 3 di oggi, lunedì 17 febbraio, quando due malviventi sono entrati in azione con un, tagliando ladele riuscendo a portare via la cassa con i soldi in contanti, per un bottino che deve essere ancora quantificato. Incappucciati Tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, sempre presenti alle stazioni di servizio, con i filmati che sono stati acquisiti dai carabinieri per le indagini. Ma anche i ladri, di certo consapevoli degli occhi elettronici puntati su di loro, hanno preso le adeguate contromisure, agendo con i volti coperti da cappucci. E arrivando e poi andandosene apparentemente a piedi, forse lasciando l'auto o il furgoncino, probabilmente con anche un terzo complice alla guida, fuori dal raggio d'azione delle telecamere.