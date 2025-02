Ilrestodelcarlino.it - Asfalto disastrato, scatta la protesta:: "È via Volta o un sentiero di campagna?"

"E’ una strada cittadina o undi?". Le condizioni disastrate di viasono al centro delle polemiche. I residenti, esasperati, hanno deciso di denunciare la situazione pubblicando foto e video sui social, mostrando una strada che sembra, in alcuni tratti, più un percorso sterrato che un’arteria cittadina. "Viao strada di?", si chiedono ironicamente, mentre le immagini evidenziano buche, avvallamenti e crepe profonde, con tratti quasi impraticabili. A peggiorare il quadro ci hanno pensato le piogge delle ultime ore, che hanno accentuato i problemi già noti, rendendo alcuni tratti particolarmente pericolosi. Automobilisti e motociclisti sono costretti a sterzare bruscamente per evitare i crateri, mentre ciclisti e pedoni segnalano continui rischi. La questione non è nuova e nelle scorse settimane era già stata portata in Consiglio comunale dall’ex sindaco e attuale consigliere di opposizione Pasqualino Piunti, che aveva presentato un’interrogazione ufficiale sugli interventi previsti per gli asfalti cittadini.