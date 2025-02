Dilei.it - Ascolti tv del 16 febbraio, Mina Settembre sfida Le Iene e Tradimento

Una serata ricca di appuntamenti quella di domenica 16, tra fiction amatissime e tanti programmi apprezzati dal pubblico. Chiusa la settimana sanremese, il palinsesto televisivo ha ripreso la sua normale programmazione, con3 con Serena Rossi su Rai1, che hato come di consueto Canale5, dove sono andati in onda i nuovi episodi del dezi turco.Mentre su Rai2 era in programma l’appuntamento con la serie tv N.C.I.S., su Rai3 andava in onda Report, sotto la guida di Sigfrido Ranucci. Su Rete4, spazio all’informazione con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, su Italia1 invece è andata in onda una nuova puntata de Le, condotta da Veronica Gentili e Max Angioni.Come ogni domenica poi sul Nove l’appuntamento era con nuova puntata di Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.