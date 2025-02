.com - Arrivano i Rottama Days di WINDTRE: è il momento giusto per cambiare il tuo vecchio telefono

Roma, 17 febbraio 2025 –lancia i, e torna in TV dal 16 febbraio con uno spot che si apre con una carrellata di scene che raccontano il ‘dramma’ delnon più funzionante. Cosa fare dunque quando lo smartphone non funziona più? La soluzione diè quella di recarsi in unStore e cambiarlo* durante icon il nuovo Samsung Galaxy S25, con un risparmio straordinariamente vantaggioso. I clienti** possono infatti acquistare a rate, con carta di credito, il nuovo Samsung Galaxy S25 128GB con Galaxy AI con uno sconto di 330 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta Pack 5G Realod exChange, invece, il risparmio è di 440 euro in caso di acquisto a rate con finanziamento e anticipo zero.Lo spot è accompagnato dall’iconica canzone “Stasera mi butto” di Rocky Roberts in un’originale versione reinterpretata dal figlio Randy che per l’occasione diventa “Stasera lo butto”, riferito ironicamente allo smartphone