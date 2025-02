Lanazione.it - Arriva l'elicottero di cantiere: via di Rosano chiusa il 19 febbraio

Leggi su Lanazione.it

Bagno a Ripoli, 172024 - Chiude nella giornata di mercoledì 19via di, la strada dei pendolari della Valdisieve. Sono in fase di ultimazione – finalmente – i lavori per il ripristino del movimento franoso tra Vallina e le Gualchiere che nel 2014 e nel 2018 aveva portato detriti dal lato collinare sulla provinciale. Mercoledì entra in azione l’per montare le barriere paramassi:sulla sommità di ciascuno dei 37 plinti già realizzati, sarà sistemato un profilato in acciaio "Heb 160" comprensivo di piastre e tiranti. Questa operazione avrà bisogno di 37 "rotazioni" dell’, una per ogni montante: dall’eliporto ditrasferirà il materiale in corrispondenza di ogni plinto. L'operazione può essere compiuta solo in condizioni meteorologiche accettabili - soprattutto per il vento - e anche la sua durata dipende dalle stesse condizioni meteo.