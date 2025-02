Lanazione.it - Arriva dalla Scuola Normale un nuovo modello di Ia per le cure tumorali personalizzate

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 17 febbraio 2025 - Il gruppo di bioinformatica del laboratorio di Biologia della, a Pisa, ha sviluppato undi intelligenza artificiale per la previsione di terapiein oncologia. Il metodo consente di predire quali siano i candidati farmaci che potrebbero essere più efficaci nel ridurre la crescita tumorale a partire dall’informazione genomica dei pazienti, ed in particolare del livello di espressione dei loro geni (trascrittomica). Ilè stato elaborato dal perfezionando in Intelligenza Artificiale, Francesco Carli, sotto la supervisione del professor Francesco Raimondi, responsabile del gruppo di bioinformatica del Laboratorio. Il metodo è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications. L’approccio, chiamato CellHit, è stato addestrato su grandi banche dati di sensibilità di linee cellulari di cancro al trattamento con migliaia di farmaci, sia oncologici che non-oncologici.