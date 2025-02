Bergamonews.it - Arrigo Tremaglia eletto coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia

Bergamo. Il congressodia Bergamo che si è svolto domenica 16 febbraio è stato un importante momento di partecipazione e confronto che ha visto l’elezione del nuovo coordinamento. A guidare il partito in città è confermatoall’interno di un congresso unitario, a conferma della coesione e della volontà di crescita della comunità di.Insieme a lui, sono stati eletti nel coordinamento Roberta Brivio, Franco Cristini, Federico Mercorio, Francesca Mamoli ed Enrico Flavio Giangreco, una squadra coesa e determinata a rafforzare la presenza del partito sul territorio.“Sono onorato di essere stato– dichiara–. Il congresso di oggi ha segnato un passaggio fondamentale per il nostro partito in città: abbiamo dimostrato unità e voglia di radicarci sempre più tra la gente, ascoltando le esigenze dei bergamaschi e proponendo un’alternativa credibile e concreta.