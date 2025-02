Arrigo Sacchi | Sto pensando di nuovo Ho così tante offerte …

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-17 16:18:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione:(Mergignano, 1946) potrebbe recitare in uno dei ritorni più inaspettati nel mondo del calcio. L’allenatore italiano considera il ritorno dopo 24 anni! lontano dalle panchine. The Parma (2001) è stata la sua ultima squadra. L’ex Atlético (allenatore) e il Real Madrid (Direttore del calcio) ha rilasciato la “bomba” in un’intervista con ‘Adnkronos’: “Stodi allenarmi di, ho molte proposte.”Storico Milano e Paesi Bassi della fine degli anni ’80Non ha rivelato, tuttavia, la probabile destinazione. “Amo troppo questo paese, ma non so se lo farò in Italia o all’estero”, Ha chiarito, che poi ha aggiunto: “Mi chiedono di andare, ad esempio, Brasile, Argentina, Spagna e molti altri luoghi.