Arrigo Sacchi clamoroso ritorno in vista | Sono pronto per…

passati 24 anni dall’ultima volta in cuisi è seduto su una panchina di serie A, precisamente quella del Parma, ma poi lui stesso decise di dimettersi per problemi di salute legati all’eccessiva tensione nervosa dettata dal mestiere di allenatore. Oggi però al “vate di Fusignano” manca così tanto il profumo dell’erba del campo, che sta seriamente pensando di tornare ad allenare a 78 anni. Questo è quanto emerso dall’interrilasciata dall’ex ct della Nazionale all’Adnkronos.torna ad allenare?In un’interrisalente ad oltre un anno fa,aveva raccontato alcuni aneddoti legati a Berlusconi e a Van Basten in occasione della presentazione del suo libro, ma non aveva minimamente accennato all’ipotesi di unin panchina. Stavolta inveceha sorpreso tutti, dichiarando non solo di esserea tornare ad allenare, ma che ha già ricevuto molte proposte.