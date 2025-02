Arrigo Sacchi a sorpresa | Sto pensando di tornare ad allenare in Italia o all’estero

Leggi su Sportface.it

“Stodiad, in”. E’ questo il passaggio più sorprendente di un’intervista concessa daall’Adnkronos. Lo storico allenatore, che col Milan ha vinto tutto, è inattivo da ormai 25 anni e l’ultima panchina, da subentrante, è stata quella del Parma nel 2001. A 78 anni, però, il tecnico di Fusignano che a detta di molti ha ulteriormente rivoluzionato il calcio sul finire degli anni ’80 e negli anni ’90, vuole rimettersi inaspettatamente in carreggiata: “Possibili squadre? Ne ho tante. Ma se farlo innon lo so. Perché io voglio troppo bene a questo paese, solo che ho un difetto: dico quello che penso e quindi a volte devo dire quello che penso di noi. E questo mi dispiace dirlo. E quindi cerco di evitare prima. Mi chiedono di andare per esempio in Brasile, in Argentina, in Spagna.