Anteprima24.it - Armando Rocco alla Conferenza Ministeriale Mondiale sulla Sicurezza Stradale a Marrakech

Tempo di lettura: 3 minutiIl sindaco di Calvi,, patrocinante dinanziSuprema Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, Consigliere Giuridico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in, Codice della Strada e Diritto della Circolazionee Componente di due Comitati Tecnici PIARC AssociazioneStrada, sarà tra i delegati Italiani“IV” che si terrà a(Ma) dal 18 al 20 febbraio 2025. La, a cui parteciperanno i Ministri ed i massimi esperti mondiali, si baserà sulle precedenti Conferenze ministerialitenutesi a Mosca nel 2009, a Brasilia nel 2015 ed a Stoccolma nel 2020. Tali Conferenze hanno prodotto obiettivi cruciali per la riduzione delle vittime della strada, azioni e collaborazioni globali per far progredire lain tutto il mondo.