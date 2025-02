Metropolitanmagazine.it - Ariana Grande porta in trend il poufy dress ai BAFTA 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha di nuovo catturato i riflettori ai, dimostrando ancora una volta di essere non solo un’icona della musica, ma anche una vera regina di stile. La star di Wicked, in corsa per il premio come Miglior Attrice Non Protagonista, ha sfoggiato un look che ha lasciato tutti senza fiato.Ma quanto ci piace il look da favola diai? Il vestito firmato Louis VuittonPer l’occasione,ha scelto un abito scenografico firmato Louis Vuitton. Il vestito, un mix di eleganza e dramma, presentava un corpetto nero con scollatura profonda e una vaporosa gonna color pesca, creando un contrasto perfetto tra sensualità e romanticismo. L’outfit ha valorizzato anche alcuni dei suoi celebri tatuaggi, visibili grazie al design della scollatura laterale.A completare il look, un sofisticato tocco di gioielli: un’elegante collana di diamanti e orecchini di perle, perfettamente abbinati alla palette delicata del vestito.