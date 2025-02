Ilgiorno.it - Area ex Pirelli: in tribunale vince il Comune

ex: nella querelle coi costruttori, ildà ragione al. Con una sentenza dello scorso 10 febbraio, il Tar della Lombardia ha respinto i cinque ricorsi presentati dalla società Master 2, ritenendo legittime le scelte urbanistiche operate dall’amministrazione di San Giuliano riguardo il comparto di via Giovanni XXIIIesimo, al confine tra le frazioni di Borgolombardo e Serenella. Questo l’antefatto. Nel 2006 ilha approvato il piano d’intervento "ex", che prevedeva la realizzazione di 76.000 metri cubi di edifici, inclusa una palazzina di edilizia residenziale pubblica (Erp). In base alla convenzione, le lottizzanti hanno versato anticipatamente tutti gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione, per un totale di 4.073.396 euro, utilizzati per la copertura del Redefossi realizzata nei primi anni 2000.