Appuntamento su Canale 5 Chi dovrà uscire tra Amanda Alfonso Chiara Iago Giglio e Shaila? 

La finale del Grande Fratello è sempre più vicina, la convivenza va avanti da cinque mesi e gli animi sono sempre più tesi. Del clima da “tutti contro tutti” si parlerà nella 32esima puntata, in onda stasera alle 21.35 circa in diretta su5. I concorrenti in gioco sono ancora 18 e ci sarà una nuova eliminazione. Non mancheranno le sorprese per alcuni dei coinquilini e a commentare le dinamiche saranno, come sempre, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Alla postazione social, Rebecca Staffelli. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › Al “Grande Fratello”, lite tra Helena e Javier: «Se accusi Lorenzo, vuol dire che ha un peso per te» Grande Fratello, anticipazioni 17 febbraio 2025: diretta staseraLe tensioni sono venute a galla in occasione della cena organizzata in tugurio per San Valentino.