Apple lancia il nuovo iPhone SE, la versione economica che farà vendite record

È in arrivo un. L’annuncio su X di Tim Cook non lascia dubbi: “Preparatevi a incontrare il prossimo membro della famiglia”. Le parole dell’amministratore delegato confermano l’allargamento della famiglia16, perché il prossimo sarà l’SE 2025, ladel telefono più venduto sul mercato. Rispetto al passato, però, questo è un lancio significativo perché l’ultimo modello targato SE rimanda un design superato da tempo. Finalmente anche il piccolo della casa dirà addio allo schermo ridotto (che passerà da 4,7 pollici a un pannello Oled da 6,1 pollici) circondato da ampi bordi, come pure finirà il tempo del TouchID integrato sul pulsante fisico Home, che sarà rimpiazzato dal FaceID e dalla Dynamic Island sulla parte superiore dello schermo, che rendono più fluida e immediata l’attività del device.