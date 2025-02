Dayitalianews.com - Appello per la scomparsa di Giorgio Di Guardo: ricerche in corso dal 30 gennaio in tutto il Lazio

Dal 302025 non si hanno più notizie diDi, 47 anni, scomparso da Roma. La sua improvvisa sparizione ha messo in allarme familiari e amici, mentre le forze dell’ordine e le associazioni di volontariato sono impegnate nelle.Descrizione e dettagli utiliL’uomo, al momento della, si è allontanato senza lasciare tracce precise. Di seguito, alcuni elementi che potrebbero essere utili per il riconoscimento:Età: 47 anniAltezza: 1,85 mPeso: circa 100 kgOcchi: azzurro ghiaccioCorporatura: robustaAbbigliamento: non notoSi ipotizza chepossa spostarsi a bordo di una Fiat Punto Bianca con targa AL103NP.Zone da monitorareLe segnani e le ipotesi investigative orientano l’attenzione su alcune aree specifiche:Roma centroTor Bella MonacaZona AnagninaFrascatiCastelli Romanialle persone del territorioLe forze dell’ordine e l’associazione Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV invitano chiunque abbia informazioni o avvistamenti a contattare immediatamente il 112 oppure il numero 388 189 4493.