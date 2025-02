Anteprima24.it - App per la sicurezza notturna delle donne, la proposta in commissione Pari Opportunità

Tempo di lettura: 3 minutiUn’app per lae di tutti coloro che trovandosi in strada da soli nelle ore di buio possano sentirsi in pericolo e sentano il bisogno di essere accolti in un posto sicuro, prima di chiamare familiari o le forze dell’ordine. La, presentata in, presieduta oggi dal consigliere Luigi Musto, è di Maria Grazia Santosuosso, avvocato e componente del comitatodell’Ordine forense di Napoli. Il progetto nasce per rispondere a un’esigenza concreta: garantire allela possibilità di vivere la città senza paura. Attraverso l’applicazione, sarà possibile individuare i punti sicuri, ovvero esercizi commerciali o guardianie di condomini privati e altri luoghi aperti di notte, pronti a offrire assistenza in caso di necessità.