Apice, furto delle offerte dei fedeli: la somma portata via fatta ritrovare in Chiesa

Tempo di lettura: 2 minutiVicenda a lieto fine per ilavvenuto qualche settimana fa negli uffici parrocchiali dellaSanta Maria Assunta e San Bartolomeo ad. Un episodio di cronaca particolarmente brutto e triste considerando che ad essere portate via furono ledei. Il parroco don Ezio Rotondi ha reso noto che laè statada qualcuno all’interno della, anche se al momento non è dato sapere se a restituire il maltolto ci ha pensato lo stesso ladro oppure è opera di un benefattore che ha preferito rimanere anonimo. “Cari fratelli e sorelle della comunità di,con grande sollievo vi informiamo che l’equivalente di una parte di quanto sottratto nei giorni scorsi è stata ritrovata all’interno della nostranel tardo pomeriggio di lunedì 10 febbraio 2025.