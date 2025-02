Anziani morti in Rsa, gli esami dell'Asl sui cibi «sospetti» per la maxi-intossicazione. Disposta l'autopsia su una vittima

Leggi su Open.online

La procura di Firenze ha dispostosolo su uno dei tredopo l’epidemia di gastroenterite acuta in quattro Rsa, gestite da Sereni Orizzonti spa in convenzione con l’Asl. Dei tre deceduti, uno è già stato cremato e l’altro seppellito. Per quest’ultimo, non si esclude che possa esserla riesumazione. Le vittime sono due donne e un uomo. Gli intossicati sono in tutto 114 su 173 degenti.è statasu una delle due anziane. Al momento, si ipotizzano i reati di adulterazione o commercio colposo di sostanze alimentari e omicidio plurimo colposo. Le perquisizioni nelle Rsa Intanto, sono in corso le perquisizioni in alcune delle Rsa coinvolte al fine riuscire a ricostruire l’intera catena di alimenti da cui sarebbe partita l’