Anziani morti dopo intossicazione, blitz dei Nas nelle rsa al centro della vicenda

Firenze, 17 febbraio 2025 – I carabinieri del Nas si sono recatiquattro residenze sanitarie assistitezona di Firenze in cui ci sono stati i malori di molti. I malesseri sono avvenutiil cibo che era stato servito lorola cena.strutture ali militari hanno svolto una serie di verifiche. I carabinieri si sono recatistrutture nel primo pomeriggio. Sono tre gli ospitirsa che sono deceduti in ospedale in seguito ai malesseri. Erano stati in tutto 114 gliche avevano accusato disturbiappunto aver consumato il pasto. Ed era stato il personalestruttura a chiamare il 118 per i casi più gravi. Tre persone appunto sono poi decedute nella struttura sanitaria,essere stati ricoverati. Le loro condizioni erano apparse subito gravi.