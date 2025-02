Ilrestodelcarlino.it - Anziana si perde in campagna. Scatta l’Sos, salvata dai militari

I carabinieri della stazione di Cento, nel corso di servizio di controllo del territorio, sono stati informati dell’allontanamento dalla sua abitazione di una novantenne. Subito isi sono messi alla ricerca della donna insieme ai familiari che temevano potesse accaderle qualcosa. La donna non poteva essersi allontanata di molto dalla sua abitazione, pertanto i carabinieri hanno concentrato le ricerche nella vicina. Infatti, dopo non molto, l’è stata trovata dai carabinieri accovacciata in un campo agricolo. Alla vista deila signora ha riferito che voleva raccogliere del radicchio, per questo era uscita di casa presto, ma era caduta ed aveva trovato difficoltà a rialzarsi. La sua preoccupazione, manifestata ai carabinieri, era il rimprovero che i figli avrebbero potuto muoverle ma è stata rassicurata daiche nessuno l’avrebbe ripresa.